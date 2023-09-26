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Журналист Алейшо: если по Ренану поступит предложение, "Зенит" не откажется от продажи

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Бразильский журналист Фабио Алейшо высказался о будущем защитника петербургского "Зенита" Роберта Ренана.
Фото: "Чемпионат"
— Могу сказать, что сейчас не самый лучший момент для Ренана. Если по Ренану поступит предложение, "Зенит" не откажется от продажи. Особенно сейчас, когда часто не играет, — приводит слова Алейшо "Спорт день за днем".

19-летний Роберт Ренан является футболистом петербургского "Зенита" с января текущего года – он перебрался в российский клуб на правах свободного агента. Его действующее соглашение с сине-бело-голубыми рассчитано до июня 2028 года. В нынешнем сезоне бразильский футболист принял участие шести матчах команды с берегов Невы и не сумел отметиться баллами за результативность.


Ренан Зенит Российские трансферы
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