После первого тайма хозяева ведут в счёте, 3:1. При этом питерцы открыли счёт, но затем пропустили три мяча подряд.
Уже на 2-й минуте Густаво Мантуан открыл счёт. Но на 7-й минуте Дмитрий Воробьёв восстановил равновесие. На 25-й минуте Матиас Перес вывел хозяев вперёд, а на 36-й минуте отличился Брайан Мансилья.
Напомним, что в 9-м туре "Зенит" уступил на своём поле "Локомотиву" со счётом 1:2.
"Оренбург" обыгрывает "Зенит" после первого тайма
В Оренбурге завершился первый тайм матча 10-го тура РПЛ, встречаются "Оренбург" и "Зенит".
Фото: "Чемпионат"