"В этом сезоне больше не "Зенит" напрягает, а "Краснодар". Напрягает эта команда даже не по очкам, а по игре", — сказал Ненахов.
Спортсмен вспомнил, как команды провели матч в чемпионате России, и отметил, что он был очень сложным. Сейчас "Краснодар", который в прошлом туре обыграл "Рубин", занимает в турнирной таблице первое место с 24 очками. Следом располагаются "Крылья Советов" (18), но у самарской команды на матч меньше.
Источник: "Евро-Футбол.Ру".
Ненахов: в этом сезоне больше не "Зенит" напрягает, а "Краснодар"
Защитник "Локомотива" Максим Ненахов признался, что в нынешнем сезоне большую проблему команде оказывает не "Зенит", а "Краснодар".
Фото: ФК "Локомотив"