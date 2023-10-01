"В мотивации, самоотдаче "Оренбург", считаю, превзошел команду Семака. Защитники "Зенита" просто-напросто спали, когда пропускали все три мяча", — сказал Орлов.
Отметим, что "Зенит" потерпел второе поражение подряд. В минувшем туре команда Сергея Семака на последних минутах упустил ничейный результат в матче с "Локомотивом" (1:2).
В следующем туре команду из Санкт-Петербурга ожидает матч с "Сочи" в гостях.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Орлов: в мотивации, самоотдаче "Оренбург" превзошел "Зенит"
Футбольный эксперт Геннадий Орлов прокомментировал поражение "Зенита" от "Оренбурга" (1:3) в 10-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"