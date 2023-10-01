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Орлов: в мотивации, самоотдаче "Оренбург" превзошел "Зенит"

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Футбольный эксперт Геннадий Орлов прокомментировал поражение "Зенита" от "Оренбурга" (1:3) в 10-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
"В мотивации, самоотдаче "Оренбург", считаю, превзошел команду Семака. Защитники "Зенита" просто-напросто спали, когда пропускали все три мяча", — сказал Орлов.

Отметим, что "Зенит" потерпел второе поражение подряд. В минувшем туре команда Сергея Семака на последних минутах упустил ничейный результат в матче с "Локомотивом" (1:2).

В следующем туре команду из Санкт-Петербурга ожидает матч с "Сочи" в гостях.

Источник: "Спорт-Экспресс".


Орлов Зенит Семак Оренбург
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