- Всегда хочется большего. Знаем силу соперника, готовились, понимали, как он строит игру. Но все равно пытались плясать от себя. Какие-то вещи удавались, какие-то нет, но это не наша вина, а заслуга соперника. Одно очко - это плюс, но мы хотели доставить неприятности этой хорошей команде. Хотели взять три очка, была обоюдоострая игра, мы создали моменты, которые голами не закончились. Такие моменты надо реализовывать. Тем не менее спасибо ребятам за бойцовские качества, старание.
Сегодня, 1 октября, в рамках десятого тура российской Премьер-лиги "Ахмат" принимал на своем поле московское "Динамо". Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. В составе хозяев забитым мячом отличился болгарский полузащитник Светослав Ковачев. Отметим, что грозненцы могли вырвать три очка под занавес поединка, но Бернард Бериша попал в штангу, выйдя один на один с голкипером гостей Антоном Шуниным, а хавбек Даниэл Жуниор не попал в пустые ворота при добивании.
По итогам матча "Ахмат" набрал 12 очков и занимает на данный момент 10 место в турнирной таблице РПЛ. В следующем матче чемпионата России коллектив Мирослава Ромащенко примет в Грозном казанский "Рубин".
Источник: "Матч ТВ"
Ромащенко - о ничьей с "Динамо": всегда хочется большего
Главный тренер "Ахмата" Мирослав Ромащенко прокомментировал один набранный балл во встрече 10-го тура чемпионата России с "Динамо" (1:1).
Фото: РИА Новости