Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Факел
2 - 0 2 0
СочиЗавершен
Крылья Советов
4 - 0 4 0
СпартакЗавершен
Ахмат
1 - 1 1 1
ДинамоЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
СКА-Хабаровск
2 - 0 2 0
КубаньЗавершен
Торпедо
2 - 3 2 3
ЛенинградецЗавершен
Енисей
0 - 1 0 1
Динамо МхЗавершен
Шинник
1 - 2 1 2
ТюменьЗавершен
Черноморец
1 - 1 1 1
ВолгарьЗавершен
Нефтехимик
0 - 0 0 0
Арсенал ТулаЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ноттингем Форест
1 - 1 1 1
БрентфордЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Альмерия
3 - 3 3 3
ГранадаЗавершен
Алавес
0 - 2 0 2
ОсасунаЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Болонья
3 - 0 3 0
ЭмполиЗавершен
Удинезе
2 - 2 2 2
ДженоаЗавершен
Аталанта
0 - 0 0 0
ЮвентусЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Дармштадт
4 - 2 4 2
ВердерЗавершен
Фрайбург
2 - 0 2 0
АугсбургЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Реймс
2 - 0 2 0
ЛионЗавершен
Тулуза
3 - 0 3 0
МецЗавершен
Ницца
0 - 0 0 0
БрестЗавершен
Гавр
0 - 2 0 2
ЛилльЗавершен
Лорьян
0 - 3 0 3
МонпельеЗавершен

Ромащенко - о ничьей с "Динамо": всегда хочется большего

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Главный тренер "Ахмата" Мирослав Ромащенко прокомментировал один набранный балл во встрече 10-го тура чемпионата России с "Динамо" (1:1).
Фото: РИА Новости
- Всегда хочется большего. Знаем силу соперника, готовились, понимали, как он строит игру. Но все равно пытались плясать от себя. Какие-то вещи удавались, какие-то нет, но это не наша вина, а заслуга соперника. Одно очко - это плюс, но мы хотели доставить неприятности этой хорошей команде. Хотели взять три очка, была обоюдоострая игра, мы создали моменты, которые голами не закончились. Такие моменты надо реализовывать. Тем не менее спасибо ребятам за бойцовские качества, старание.

Сегодня, 1 октября, в рамках десятого тура российской Премьер-лиги "Ахмат" принимал на своем поле московское "Динамо". Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. В составе хозяев забитым мячом отличился болгарский полузащитник Светослав Ковачев. Отметим, что грозненцы могли вырвать три очка под занавес поединка, но Бернард Бериша попал в штангу, выйдя один на один с голкипером гостей Антоном Шуниным, а хавбек Даниэл Жуниор не попал в пустые ворота при добивании.

По итогам матча "Ахмат" набрал 12 очков и занимает на данный момент 10 место в турнирной таблице РПЛ. В следующем матче чемпионата России коллектив Мирослава Ромащенко примет в Грозном казанский "Рубин".

Источник: "Матч ТВ"


Ромащенко Ахмат Динамо
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится