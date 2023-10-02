"Пусть меня простят грозненцы, но они играли грубовато. Так нельзя. Считаю, что это некрасиво. Редко даю комментарии, но смотрел этот матч в нервном состоянии", — сказал Лещенко.
Лещенко также отметил, что у московской команды была уйма моментов, но команда их не реализовала, подметив, что у коллектива было много брака. Лещенко заявил, что игра была напряжённой и нервной.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Лещенко: "Ахмат" играл грубовато, так нельзя. Это некрасиво
Народный артист России, болельщик "Динамо" Лев Лещенко раскритиковал "Ахмат" за грубую игру в матче с "Динамо" (1:1) в 10-м туре РПЛ.
Фото: РИА Новости