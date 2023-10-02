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Лещенко: "Ахмат" играл грубовато, так нельзя. Это некрасиво

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Народный артист России, болельщик "Динамо" Лев Лещенко раскритиковал "Ахмат" за грубую игру в матче с "Динамо" (1:1) в 10-м туре РПЛ.
Фото: РИА Новости
"Пусть меня простят грозненцы, но они играли грубовато. Так нельзя. Считаю, что это некрасиво. Редко даю комментарии, но смотрел этот матч в нервном состоянии", — сказал Лещенко.

Лещенко также отметил, что у московской команды была уйма моментов, но команда их не реализовала, подметив, что у коллектива было много брака. Лещенко заявил, что игра была напряжённой и нервной.

Источник: "Спорт-Экспресс".


Лещенко Динамо Ахмат
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