– Я верю в это. Думаю, все этого ждут с нетерпением. Для ребят из сборной U17 это очень здорово. Наверное, это действительно какие-то звоночки к тому, что потихоньку начинают пускать российские сборные. Со временем, думаю, пустят и клубы, – цитирует 22-летнего воспитанника "Спартака" "Чемпионат".
На прошлой неделе исполком УЕФА принял решение вернуть к международным турнирам под своей эгидой юношеские сборные России по футболу возрастной категории до 17 лет. Чиновники объяснили такой шаг тем, что дети не несут ответственности за политические действия, предпринимаемые властями страны. После анонсирования допуска россиян ряд стран Евросоюза выступил категорически против и объявил бойкот матчам со сборными России всех возрастов. Шведские организаторы женского Евро-2024 выпустили официальное заявление, заранее предупредив о том, что не пустят россиян в финальную часть домашнего турнира.
Оганесян: здорово, что российские сборные начинают потихоньку пускать в Европу
Полузащитник "Оренбурга" и кандидат в национальную команду России Степан Оганесян отреагировал на решение УЕФА допустить юношеские сборные U17 к участию в международных официальных турнирах.
Фото: РФС