– Мы отдельно от «Ростова» с Норманном ведем работу, ждем его ответа. После ответа будем принимать решение. Ожидаем ответа на следующей неделе. Мы будем защищать свои интересы до конца, — цитирует Пивоварова "СЭ".
Ранее стало известно о том, что "Ростов" обратился в Спортивный арбитражный суд по делу с контрактом полузащитника сборной Норвегии Матиаса Норманна.
Напомним, летом текущего Матиас Норманн, который имел контракт с "Ростовом", в электронном виде уведомил клуб о разрыве соглашения. Таким же образом он попрощался с московским "Динамо", за который он выступал на правах аренды. После этого полузащитник сборной Норвегии присоединился к саудовскому "Аль-Раеду".
Руководство "Динамо" не обращалось в CAS по делу Норманна
Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров сообщил о том, что московский клуб еще не обращался в Спортивный арбитражный суд (CAS) по делу полузащитника Матиаса Норманна.
Фото: "Чемпионат"