Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Крылья Советов
0 - 3 0 3
АхматЗавершен
Факел
1 - 1 (П 4 - 2) 1 142
ЦСКАЗавершен
Сочи
1 - 2 1 2
ОренбургЗавершен
Динамо
3 - 0 3 0
СпартакЗавершен
Краснодар
3 - 0 3 0
Нижний НовгородЗавершен

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Антверпен
2 - 3 2 3
ШахтерЗавершен
Атлетико
3 - 2 3 2
ФейеноордЗавершен
Боруссия Д
0 - 0 0 0
МиланЗавершен
РБ Лейпциг
1 - 3 1 3
Манчестер СитиЗавершен
Црвена Звезда
2 - 2 2 2
Янг БойзЗавершен
Порту
0 - 1 0 1
БарселонаЗавершен
Селтик
1 - 2 1 2
ЛациоЗавершен
Ньюкасл Юнайтед
4 - 1 4 1
ПСЖЗавершен

Руководство "Динамо" не обращалось в CAS по делу Норманна

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров сообщил о том, что московский клуб еще не обращался в Спортивный арбитражный суд (CAS) по делу полузащитника Матиаса Норманна.

Фото: "Чемпионат"
– Мы отдельно от «Ростова» с Норманном ведем работу, ждем его ответа. После ответа будем принимать решение. Ожидаем ответа на следующей неделе. Мы будем защищать свои интересы до конца, — цитирует Пивоварова "СЭ".

Ранее стало известно о том, что "Ростов" обратился в Спортивный арбитражный суд по делу с контрактом полузащитника сборной Норвегии Матиаса Норманна.

Напомним, летом текущего Матиас Норманн, который имел контракт с "Ростовом", в электронном виде уведомил клуб о разрыве соглашения. Таким же образом он попрощался с московским "Динамо", за который он выступал на правах аренды. После этого полузащитник сборной Норвегии присоединился к саудовскому "Аль-Раеду".


Динамо Ростов Норманн Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится