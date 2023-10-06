"Георгий — очень порядочный человек. Я знаю его лично, и он никогда ничего не будет подрывать изнутри", — сказал Бояринцев.
Бояринцев считает, что Джикия никогда бы ничего не сделал во вред "Спартаку", поэтому он не верит в слухи, которые хотят рядом с многолетним капитаном "Спартака".
Источник: RT.
Бояринцев: Джикия — порядочный человек. Он никогда ничего не будет подрывать изнутри
Главный тренер "Сокола" Денис Бояринцев высказался на тему малого игрового времени у капитана "Спартака" Георгия Джикии.
Фото: ФК "Спартак"