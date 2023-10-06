"У нас есть цель — выигрывать каждый матч, конечно, нам бы хотелось занять высокое место по итогам этого сезона", — сказал Севикян.
Напомним, спортсмен, в сентябре отказавшийся от вызова в сборную России, получил приглашение в команду Армении на октябрьский сбор. На молодёжном уровне Севикян выступал за российские сборные.
Источник: "РБ Спорт".
Севикян: цель "Пари НН" — выигрывать каждый матч
Нападающий "Пари НН" Эдгар Севикян заявил, что целью его команды является победа в каждом матче.
Фото: "Пари НН"