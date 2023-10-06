- Абсолютно разное противостояние. ЦСКА в прошлом сезоне принял в дар серебро от "Спартака" и выиграл Кубок России. Вдобавок клуб очень хорошо заработал на трансферах на выход. Им можно спокойно строить новую команду, без агонии. У "Спартака", наоборот, подгорает, потому что было много сказано и обещано, потрачено за замахом на чемпионство, болельщики поверили, - передает слова Салиховой Metaratings.ru.
"Спартак" и ЦСКА встретятся между собой 8 октября на столичной "Открытие Банк Арене" в рамках 11 тура Российской премьер-лиги, игра начнется в 19:00 по московскому времени. Перед началом тура красно-белые с 16 очками в 10 матчах занимают пятое место в турнирной таблице, красно-синие с таким же количеством баллов находятся на седьмой строчке.
"Спартак" в двух последних матчах во всех турнирах потерпел крупные поражения от "Крыльев Советов" в РПЛ (0:4) и "Динамо" в Кубке России (0:3).
Зарема - о дерби: ЦСКА можно без агонии строить новую команду. У "Спартака" подгорает - было много сказано и обещано
Жена экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала предстоящее дерби красно-белых с ЦСКА.
Фото: РИА Новости