"Трансфер в Европу не должен быть самоцелью для игрока. У нас хороший чемпионат, великолепная инфраструктура, где ты можешь прогрессировать", — сказал Черчесов.
Черчесов считает, что если европейской команде понадобится футболист, который соответствует их уровню, они обязательно обратятся по его трансферу. В пример специалист привёл уход Далера Кузяева во французский "Гавр" и Арсена Захаряна в "Реал Сосьедад". Черчесов считает, что нельзя быть категоричным в вопросе отъезда игроков.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Черчесов: трансфер в Европу не должен быть самоцелью для игрока. РПЛ — хороший чемпионат
Российский специалист Станислав Черчесов не считает, что отъезд в Европу должен стать самоцелью для российских игроков.
Фото: "Чемпионат"