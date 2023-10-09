"Положительных эмоций нет, потому что рассчитывал, что "Спартак" должен победить, но с минимальным счетом — 2:1", — сказал Мележиков.
Функционер отметил, что он рад за то, что команде удалось заработать ничью в этом московском дерби благодаря голу на последних минутах добавленного времени.
Источник: Sport24.
Мележиков: положительных эмоций нет, потому что рассчитывал, что "Спартак" должен победить ЦСКА
Бывший генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков признался, что у него нет положительных эмоций по результату матча с ЦСКА (2:2) в 11-м туре РПЛ.
Фото: "Чемпионат"