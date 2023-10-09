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Мележиков: положительных эмоций нет, потому что рассчитывал, что "Спартак" должен победить ЦСКА

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Бывший генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков признался, что у него нет положительных эмоций по результату матча с ЦСКА (2:2) в 11-м туре РПЛ.
Фото: "Чемпионат"
"Положительных эмоций нет, потому что рассчитывал, что "Спартак" должен победить, но с минимальным счетом — 2:1", — сказал Мележиков.

Функционер отметил, что он рад за то, что команде удалось заработать ничью в этом московском дерби благодаря голу на последних минутах добавленного времени.

Источник: Sport24.


Мележиков Спартак ЦСКА
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