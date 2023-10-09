"В игре осталась только бронза. И реально на нее претендуют четыре команды: "Крылья Советов", ЦСКА, "Спартак" и "Динамо".
Мой прогноз – ЦСКА. "Крыльям" не хватает класса, "Спартаку" – душевной гармонии, "Динамо" – баланса", - написал Илья Геркус в своем телеграм-канале.
После 11-го тура РПЛ на первой строчке идет "Краснодар". Команда Владимира Ивича набрала 27 очков. Второе место занимают самарские "Крылья Советов". У команды 21 очко. Действующий чемпион "Зенит" идет на 3 месте в таблице. Клуб из Санкт-Петербурга набрал 20 очков.
"Спартак" расположился на шестой строчке с 17 очками. Обладатель Кубка России предыдущего сезона московский ЦСКА находится на 7 месте. Армейцы набрали 17 очков. Следом идет "Динамо" с 17 очками.
Геркус: ЦСКА главный претендент на бронзу в этом сезоне
Бывший президент московского "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал какой из клубов РПЛ займет третье место по итогам сезона 2023/2024
Фото: ФК "Торпедо"