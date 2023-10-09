"Очевидно, ЦСКА был сильнее. «Спартак» просто спас себя на последней минуте. Иногда красно-белые неплохо перехватывали инициативу, но цельный матч у ЦСКА получился лучше", — передает слова Билялетдинова "СЭ".
Сейчас ЦСКА идет на 7 месте. Армейцы набрали 17 очков в 11 турах РПЛ. "Спартак" опередил красно-синих на одну строчку. Красно-белые набрали 17 очков.
В следующем туре Российской Премьер-лиги ЦСКА приедет в гости к "Рубину". Встреча пройдет 21 октября. Время начала игры 14:00 по московскому времени. "Спартак" останется дома и примет у себя на поле "Пари Нижний Новгород" 22 октября в 14:00.
Билялетдинов: в дерби ЦСКА был сильнее "Спартака"
Экс-игрок "Эвертона" Динияр Билялетдинов поделился своим мнением о ничье в матче ЦСКА - "Спартак" (2:2).
Фото: life.ru