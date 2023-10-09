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Хавбек "Аталанты" Алексей Миранчук прибудет в расположение сборной России сегодня вечером

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Агент хавбека "Аталанты" и сборной России Алексея Миранчука Вадим Шпинев рассказал, когда его клиент прибудет в расположение национальной команды.
Фото: РИА Новости
"Алексей Миранчук прилетит в расположение сборной России сегодня вечером", - цитирует агента "СЭ".

Отметим, что атакующий хавбек итальянской "Аталанты" Алексей Миранчук в этом сезоне принял участие лишь в двух матчах команды в Серии А и в одной игре Лиги Европы УЕФА, проведя на поле в сумме 56 минут. Последний раз россиянин выходил на газон 27 сентября в матче 6-го тура чемпионата Италии с "Вероной" (1:0).


Миранчук Ал Аталанта Сборная России
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