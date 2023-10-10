"Не считаю наш чемпионат слабым. Не прогрессирует, да, но не очень сильно отстаёт от Франции", — приводит слова Кузяева "Чемпионат".
Кузяев перешел в французский "Гавр" минувшим летом. За новый клую Далер сыграл 8 матчей, в которых смог 2 раза забить мяч. Команда хавбека идет на 13-м месте в чемпионате Франции.
До Франции Кузяев 5 лет играл за "Зенит". Вместе с сине-бело-голубыми игрок 5 раз становился чемпионом России.
Кузяев: РПЛ по уровню не сильно отстаёт от Лиги 1
Полузащитник "Гавра" и сборной России Далер Кузяев РПЛ и французскую Лигу 1.
Фото: "Чемпионат"