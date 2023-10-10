- Можно ли назвать сборную Камеруна топ-сборной? Если брать исключительно африканский континент, то да. А в общем мировом рейтинге это команда среднего уровня. Я считаю, что главная слабость сборной России - это отсутствие международных сильных спаррингов. Сборная давно не принимала участия в таких серьезных матчах и не боролась против сильных соперников, - передает слова Граната Sport24.
12 октября состоится товарищеский матч между сборными России и Камеруна. Игра пройдет в Москве на "ВТБ Арене" - домашнем стадионе столичного "Динамо". После этого, 16 октября, наша национальная команда на нейтральном поле в Турции проведет товарищескую встречу со сборной Кении.
В сентября 2023 года сборная России дважды сыграла в гостях с олимпийской сборной Египта молодежным составом (1:1, 1:2), а также провела выездную встречу со сборной Катара (1:1).
Гранат: главная слабость сборной России - отсутствие международных сильных спаррингов. Камерун - топ-сборная для Африки
Экс-защитник сборной России Владимир Гранат высказался о предстоящем товарищеском матче Россия - Камерун.
Фото: РФС