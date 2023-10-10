"Посмотрим, как сложится жизнь — далеко так не загадываю. Если будет возможность, какое-то конкретное предложение — будем садиться и решать", — приводит слова Сутормина "СЭ".
Ранее в СМИ появлялась информация, что московский ЦСКА сильно интересуется Суторминым. Бывший одноклубник Алексея Далер Кузяев уже перешел в европейский клуб минувшим летом. Полузащитник играет во Франции за "Гавр".
В этом сезоне Сутормин сыграл за "Зенит" 10 матчей во всех турнирах. В них он отметился 1 голевой передачей.
Сутормин — о своем переходе в Европу: посмотрим, как сложится жизнь
Защитник петербургского "Зенита" Алексей Сутормин прокомментировал возможность переехать в европейский клуб.
Фото: ФК "Зенит"