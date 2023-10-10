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Сутормин — о своем переходе в Европу: посмотрим, как сложится жизнь

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Защитник петербургского "Зенита" Алексей Сутормин прокомментировал возможность переехать в европейский клуб.
Фото: ФК "Зенит"
"Посмотрим, как сложится жизнь — далеко так не загадываю. Если будет возможность, какое-то конкретное предложение — будем садиться и решать", — приводит слова Сутормина "СЭ".

Ранее в СМИ появлялась информация, что московский ЦСКА сильно интересуется Суторминым. Бывший одноклубник Алексея Далер Кузяев уже перешел в европейский клуб минувшим летом. Полузащитник играет во Франции за "Гавр".

В этом сезоне Сутормин сыграл за "Зенит" 10 матчей во всех турнирах. В них он отметился 1 голевой передачей.


Сутормин Зенит
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