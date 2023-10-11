"Созванивался с Бакаевым недавно, поздравил его с первым ассистом. У Зелимхана все хорошо. Он молодец", — передает слова Джикии Sport 24.
Бакаев покинул родной "Спартак" в 2022 году. На правах свободного агента игрок перешел в "Зенит" из Санкт-Петербурга. В составе сине-бело-голубых Зелимхан стал победителем РПЛ и двукратным победителем Суперкубка России.
В сентябре 2023 года Бакаев отправился в аренду в команду из ОАЭ "Аль Вахда". За новый клуб полузащитник отыграл 3 матча и отдал в нем 1 голевую передачу.
Джикия: я поздравил Бакаева с первым ассистом
Защитник московского "Спартака" Георгий Джикия поздравил нападающего "Зенита" находящегося в аренде в клубе из ОАЭ "Аль Вахда" Зелимхана Бакаева с его первым результативным действием в составе команды.
Фото: ФК "Аль-Вахда"