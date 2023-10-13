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Карпин: почему Джикия не сыграл с Камеруном? Я так решил, мне так захотелось

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему защитник Георгий Джикия не вышел на поле в игре с Камеруном (1:0).
Фото: Михаил Шапаев / РФС
"Почему отсутствовал Джикия? Потому что играл другой. Я так решил. Мне так захотелось", — сказал Карпин.

В последний раз 29-летний Джикия выходил в составе сборной России в сентябрьском матче с командой Катара (1:1). В нынешнем сезоне спортсмен потерял место в стартовом составе "Спартака": пару центральных защитников у красно-белых составляют Срджан Бабич и Алексис Дуарте.

Источник: пресс-конференция Валерия Карпина.


Джикия Спартак Сборная Камеруна Сборная России Карпин
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