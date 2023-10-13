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Защитник "Уфы" Карпов: мечтаю попасть в Европу

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Защитник ЦСКА, находящийся в аренде в "Уфе", Вадим Карпов рассказал, что мечтает поехать играть в Европу.
Фото: ПФК ЦСКА
"Мне всего 21 год! Всё возможно. Всё зависит от меня, от того, как я буду себя проявлять, и я это понимаю. Может, не АПЛ, а Европа – сейчас мечтаю попасть туда", — передает слова Карпова "Чемпионат".

Сейчас Карпов находится в аренде в "Уфе". За клуб защитник сыграл 2 матча. Игрок не смог отличиться результативными действиями.

За основную команду ЦСКА Карпов сыграл 33 матча. 6 из этих игр в Лиге Европы УЕФА. За все встречи Карпов забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу. Также защитник вызывался во все юношеские сборные России.


Уфа ЦСКА Карпов
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