"Мне всего 21 год! Всё возможно. Всё зависит от меня, от того, как я буду себя проявлять, и я это понимаю. Может, не АПЛ, а Европа – сейчас мечтаю попасть туда", — передает слова Карпова "Чемпионат".
Сейчас Карпов находится в аренде в "Уфе". За клуб защитник сыграл 2 матча. Игрок не смог отличиться результативными действиями.
За основную команду ЦСКА Карпов сыграл 33 матча. 6 из этих игр в Лиге Европы УЕФА. За все встречи Карпов забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу. Также защитник вызывался во все юношеские сборные России.
Защитник "Уфы" Карпов: мечтаю попасть в Европу
Защитник ЦСКА, находящийся в аренде в "Уфе", Вадим Карпов рассказал, что мечтает поехать играть в Европу.
Фото: ПФК ЦСКА