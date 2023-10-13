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Медведев: зимой "Зенит" будет точечно усиляться

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Председатель правления "Зенита" Александр Медведев рассказал, какие планы у сине-бело-голубых на предстоящее зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Зенит"
"План — норма жизни. Поэтому, конечно, он уже есть. Зимой от «Зенита» будут точечные трансферы. Группа атаки? Дождитесь зимы, — передает слова Медведева Sport 24.

Сейчас "Зенит" находится на третьем месте в РПЛ. Команда Семака набрала 20 очков в 11 матчах. Следующий матч сине-бело-голубые сыграют уже завтра. Петербуржцы приедут в гости к "Кайрату" из Казахстана. Товарищеский матч начнется в 14:00.


Зенит Медведев
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