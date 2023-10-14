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Аршавин — о матче "Зенита" с "Кайратом": верю, что 0:0 точно не будет

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Представитель "Зенита" Андрей Аршавин поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча команды с "Кайратом".
Фото: РБК Спорт
"Надеюсь, что получится праздник. Результат, может, не так важен, но верю, что 0:0 точно не будет", — сказал Аршавин.

Напомним, что в бытность игрока Аршавин выступал как за российскую, так и за казахстанскую команду, в которой и завершил карьеру.

Матч "Кайрат" — "Зенит" состоится сегодня, 14 октября, в Алма-Ате. Начало: 14:00 мск.

Источник: "Матч ТВ".


Кайрат Аршавин Зенит
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