"Надеюсь, что получится праздник. Результат, может, не так важен, но верю, что 0:0 точно не будет", — сказал Аршавин.
Напомним, что в бытность игрока Аршавин выступал как за российскую, так и за казахстанскую команду, в которой и завершил карьеру.
Матч "Кайрат" — "Зенит" состоится сегодня, 14 октября, в Алма-Ате. Начало: 14:00 мск.
Источник: "Матч ТВ".
Аршавин — о матче "Зенита" с "Кайратом": верю, что 0:0 точно не будет
Представитель "Зенита" Андрей Аршавин поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча команды с "Кайратом".
Фото: РБК Спорт