"По первым тренировкам тяжело было сказать [о таланте], да и ему нужно было время. С хорошими качествами, скромный в жизни, а на футбольном поле видно, что сильно старается, работает. И команде он помогает, конечно", — сказал Обляков.
20-летний Файзуллаев является воспитанником ташкентского "Пахтакора". В ЦСКА он перешёл во время летнего трансферного окна, подписав соглашение по схеме "3+1". За московскую команду полузащитник в девяти матчах забил гол и отдал результативную передачу, став её лучшим игроком в сентябре по мнению болельщиков.
Источник: "КП Спорт".
Обляков — о Файзуллаеве: по первым тренировкам тяжело было сказать об его таланте
Полузащитник ЦСКА Иван Обляков высказался о новичке команды Аббосбеке Файзуллаеве.
Фото: Денис Бушковский / Матч ТВ