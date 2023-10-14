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Обляков — о Файзуллаеве: по первым тренировкам тяжело было сказать об его таланте

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Полузащитник ЦСКА Иван Обляков высказался о новичке команды Аббосбеке Файзуллаеве.
Фото: Денис Бушковский / Матч ТВ
"По первым тренировкам тяжело было сказать [о таланте], да и ему нужно было время. С хорошими качествами, скромный в жизни, а на футбольном поле видно, что сильно старается, работает. И команде он помогает, конечно", — сказал Обляков.

20-летний Файзуллаев является воспитанником ташкентского "Пахтакора". В ЦСКА он перешёл во время летнего трансферного окна, подписав соглашение по схеме "3+1". За московскую команду полузащитник в девяти матчах забил гол и отдал результативную передачу, став её лучшим игроком в сентябре по мнению болельщиков.

Источник: "КП Спорт".


Обляков Файзуллаев ЦСКА
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