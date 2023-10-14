- Я, как болельщик "Спартака", гораздо большего ждал от Абаскаля. В атаке у "Спартака" игра поставлена. Мы видим, что "Спартак" играет зрелищно и много забивает, но игру в обороне Абаскаль абсолютно не поставил, какие бы игроки там не играли. В прошлом сезоне были проблемы в обороне и в этом сезоне мы видим существенные проблемы в обороне. С такой игрой, конечно, сложно претендовать на золотые медали, - цитирует Кечинова Metaratings.ru.
Московский "Спартак" под руководством 34-летнего испанского главного тренера Гильермо Абаскаля в 11 сыгранных турах Российской премьер-лиги набрал 17 очков. Этого результата красно-белым хватает, чтобы занимать в турнирной таблице шестое место, разделяя позиции с пятой по восьмую с имеющими такое же количество баллов "Пари Нижним Новгородом", ЦСКА и "Динамо". Отставание от лидирующего в чемпионской гонке "Краснодара" составляет 10 очков.
Гильермо Абаскаль возглавляет "Спартак" с июня 2022 года, в сезоне-2022/2023 московский клуб выиграл бронзовые медали чемпионата.
Кечинов: Абаскаль абсолютно не поставил игру в обороне, с такой игрой "Спартаку" сложно претендовать на золото
Экс-форвард "Спартака" Валерий Кечинов рассказал, кто из тренеров РПЛ разочаровал его в текущем сезоне.
Фото: Getty Images