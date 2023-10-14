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Тренер сборной Кении - о матче с Россией: мы никогда не играли против европейской страны. Это исторический матч для нас

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Главный тренер сборной Кении Энгин Фырат дал комментарий по предстоящему товарищескому матчу со сборной России.
Фото: Getty Images
- Никогда раньше Кения не играла против европейской страны. Этот матч является историческим для нас, и по этой причине мы надеемся, что все кенийцы сплотятся вокруг нашей команды. Их поддержка всегда имела для нас решающее значение, - передает слова Фырата "Чемпионат".

16 октября сборная России проведет товарищеский матч со сборной Кении. Игра пройдет на нейтральном поле спорткомплекса одного из отелей турецкой Антальи. Ранее, 12 октября, подопечные Валерия Карпина победили на своем поле сборную Камеруна со счетом 1:0, единственный гол записал на свой счет на 40-й минуте встречи нападающий ЦСКА Федор Чалов.


Сборная России сборная Кении
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