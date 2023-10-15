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Тарханов: сборная России смогла бы пройти отбор на Евро-2024

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Российский тренер Александр Тарханов считает, что сборной России было бы по силам пройти отбор к чемпионату Европы 2024 года.
Фото: Epsilon / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru
"Смогли бы мы квалифицироваться на Евро? Думаю, нынешняя сборная была бы способна это сделать. Занять второе место в группе — реальная задача по нынешним критериям отбора", — сказал Тарханов.

Отметим, что сборная России не участвует в официальных международных матчах с ноября 2021 года. В последний раз команда Валерия Карпина на официальном уровне сыграла против команды Хорватии (0:1) в отборочном турнире к чемпионату мира 2022 года. С марта 2022 года российский футбол отстранен от международных турниров.

Источник: "РБ Спорт".


Тарханов Сборная России
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