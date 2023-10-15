— Какие ожидания от матча с Кенией? Думаю, мы победим, потому что наша сборная сильнее. Я посмотрел состав кенийцев. Уровень футболистов там не очень высокий. Тем не менее, любая недооценка чревата, – цитирует Балахнина "Евро-Футбол".
Напомним, матч сборной России с Кенией состоится завтра, 16 октября 2023 года. Он будет проведен в Анталии (Турция). Стартовый свисток предстоящего поединка запланирован на 19:00 по столичному времени. Отметим, что он свой последний поединок наша национальная дружина провела 12 октября в Москве. Тогда она сыграла против сборной Камеруна. Россияне одержали викторию со счетом 1:0.
Источник: "Евро-Футбол"
Балахнин: думаю, мы победим Кению. Наша сборная сильнее
Советский тренер Сергей Балахнин поделился ожиданиями от предстоящего матча сборной России с командой Кении.
Фото: РИА Новости