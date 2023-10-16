"Краснодар" заслуженно занимает первое место. Не скажу, что у них есть Месси, но есть такой интересный футболист, как Эдуард Сперцян. Он один из ведущих игроков в России. Не зря к нему есть интерес из Европы," — передает слова Ярошика Sport 24.
В нынешнем сезоне РПЛ Сперцян сыграл 11 матчей. За это время Эдуард забил 5 мячей и отдал 3 голевые передачи.
"Краснодар" идет на первом месте в чемпионате России. Команда Сперцяна набрала 29 очков в 11 матчах. Следующий матч южане сыграют против "Балтики". Встреча пройдет в Калининграде в 19:00 21 октября.
Ярошик: Сперцян один из лучших игроков в РПЛ
Экс-тренер "Оренбурга" Иржи Ярошик оценил футболиста "Краснодара" Эдуарда Сперцяна.
Фото: ФК "Краснодар"