"От сборной России мы ожидали большего. Кения оказалась крепким бойцом. 2:2 — закономерный и неслучайный результат, мы однозначно не были сильнее Кении", — сказал Ташуев.
Напомним, сборная России открыла счёт в этом товарищеском матче, а затем пропустила дважды от соперника. На последних минутах матча Ивану Облякову удалось сравнять счёт и спасти свою команду от поражения.
Источник: Metaratings.
Ташуев: 2:2 с Кенией — закономерный результат, Россия не была сильнее
Главный тренер "Факела" Сергей Ташуев прокомментировал выступление сборной России в матче с Кенией (2:2).
Фото: РИА Новости / Александр Вильф