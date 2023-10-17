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Ташуев: 2:2 с Кенией — закономерный результат, Россия не была сильнее

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Главный тренер "Факела" Сергей Ташуев прокомментировал выступление сборной России в матче с Кенией (2:2).
Фото: РИА Новости / Александр Вильф
"От сборной России мы ожидали большего. Кения оказалась крепким бойцом. 2:2 — закономерный и неслучайный результат, мы однозначно не были сильнее Кении", — сказал Ташуев.

Напомним, сборная России открыла счёт в этом товарищеском матче, а затем пропустила дважды от соперника. На последних минутах матча Ивану Облякову удалось сравнять счёт и спасти свою команду от поражения.

Источник: Metaratings.


Ташуев Факел Сборная Кении Сборная России
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