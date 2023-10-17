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Агент Джорджевича Глушевич: не думаю, что Лука покинет "Сочи" зимой

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Агент форварда "Сочи" Луки Джорджевича Игор Глушевич прокомментировал возможный уход черногорца в грядущее зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Сочи"
"Не думаю, что Лука покинет "Сочи" зимой", — передает слова Глушевича "РБ Спорт".

В текущем сезоне Джорджевич сыграл 10 матчей во всех турнирах. В них он смог забить 1 гол и отдать 1 голевую передачу.

"Сочи" Джорджевича идет на последнем месте в РПЛ. Южане набрали 6 очков в 11 матчах.


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