– У вас очень хорошая команда. Отличный подбор молодых и опытных игроков, но Алексей Миранчук играл блестяще! Он постоянно доставлял нам проблемы, его пасы были крайне точными и умными. Он выделяется в сборной России.
Напомним, вчера, 16 октября, сборная России провела товарищеский матч против команды Кении. Поединок состоялся в Турции. Он завершился ничейным результатом – 2:2. В основном составе нашей национальной дружины появился полузащитник итальянской "Аталанты" Алексей Миранчук. Он не отметился результативными действиями, а после игры попал под критику со стороны российских болельщиков и экспертов.
Источник: "СЭ"
Тренер Кении – о лучшем футболисте в составе сборной России: Миранчук играл блестяще!
Главный тренер сборной Кении Энгин Фират ответил на вопрос о том, кого он считает лучшим игроком в составе сборной России.
Фото: Sportbox