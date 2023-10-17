– Можно ли назвать это позором? Нет, к этому просто надо относиться критически. Главные задачи таких товарищеских матчей — это получение опыта. Перспективы есть у многих футболистов в сборной России, но некоторым еще не хватает опыта.
Накануне, 16 октября, в Анталье на стадионе "Титаник Мардан" состоялся товарищеский матч, в котором сборная России сыграла против команды Кении. Встреча завершилась ничейным результатом. Итоговый счет поединка – 2:2. После данной игры подопечные Валерия Карпина попали под критику со стороны футбольной общественности.
Напомним, с февраля 2022 года национальная команда России отстранена от участия в матчах под эгидой ФИФА и УЕФА.
Источник: "РБ Спорт"
Бышовец: ничью с Кенией нельзя назвать позором, к этому просто надо относиться критически
Экс-наставник сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал ничейный исход в товарищеском матче национальной команды с Кенией.
Фото: РФС