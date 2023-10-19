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Рианчо – о разногласиях Соболева и Абаскаля: в диалоге между взрослыми должно присутствовать уважение

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Бывший тренер московского "Спартака" Рауль Рианчо высказался о конфликте нынешнего наставника красно-белых Гильермо Абаскаля с нападающим команды Александром Соболевым.
Фото: ФК "Спартак"
– Я думаю, что эту ситуацию можно исправить за счет повышения уровня воспитания с обеих сторон. Считаю, что в диалоге между взрослыми должно присутствовать уважение между собеседниками. Без уважения и воспитания диалог невозможен!

Вчера в прессе появилась информация о том, что у нападающего московского "Спартака" Александра Соболева возник конфликт с главным тренером команды Гильермо Абаскалем. Как сообщал журналист Иван Карпов, российский футболист был отстранен от тренировок с красно-белыми по решению испанского специалиста.

Напомним, после 11-ти туров чемпионата России по футболу столичный "Спартак" имеет на своем счету 17 очков. Коллектив Гильермо Абаскаля располагается на шестой строчке в таблице.

Источник: "Матч ТВ"


Рианчо Соболев Спартак Абаскаль
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