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Мухин – о переходе Медины из ЦСКА в "Спартак": шаг опрометчивый, мягко говоря

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Полузащитник ЦСКА и сборной России Максим Мухин оценил решение парагвайского легионера Хесуса Медины перейти из "армейского" клуба в "Спартак" минувшим летом.
Фото: ФК "Спартак"
– Когда Медина говорит, что он никогда не будет играть в "Спартаке", а потом переходит – это, конечно, шаг опрометчивый, мягко говоря. Возможно, иностранцы по-другому это воспринимают. Если бы так поступил россиянин, было бы гораздо хуже, – цитирует 21-летнего футболиста "Чемпионат".

Полузащитник Хесус Медина перешел из "Нью-Йорк Сити" в ЦСКА в начале 2022 года. В прошлом сезоне 26-летний парагваец забил 11 мячей и сделал 8 ассистов в 33 играх за "армейцев" в чемпионате и Кубке России. В июле Медина стал игроком "Спартака". В 8 матчах нынешнего розыгрыша РПЛ на счету латиноамериканского хавбека 2 гола. 8 октября он сравнял счет в компенсированное время дерби с ЦСКА (2:2), спас "красно-белых" от поражения.


Спартак ЦСКА Мухин Медина
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