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Хавбек ЦСКА Мухин – об упущенной победе в дерби: у "Спартака" моментов не было

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Полузащитник ЦСКА и сборной России Максим Мухин вспомнил эмоции после упущенной победы над "Спартаком" (2:2) в московском дерби в рамках 11-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
– Со "Спартаком" должны были спокойно удержать победу. Я не мог поверить, что мы пропустили. Я сидел на скамейке и был очень зол – крушил все, что у меня было под ногами: бутылочку, лестницу. Мы контролировали игру, неплохо атаковали, контратаковали, а у "Спартака" моментов не было, – цитирует Мухина "Чемпионат".

8 октября в рамках предыдущего тура чемпионата России ЦСКА упустил победу над "Спартаком" в выездном матче. "Армейцы" лидировали 2:1 благодаря дублю сербского защитника Милана Гайича, однако пропустили гол на 96-й минуте от парагвайского полузащитника "красно-белых" Хесуса Медины, который минувшим летом перешел в "Спартак" из ЦСКА. После 11 сыгранных туров оба клуба набрали одинаковое количество очков (по 17) и делят места с 5-го по 9-е в таблице РПЛ.


Спартак ЦСКА Мухин
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