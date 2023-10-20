– Со "Спартаком" должны были спокойно удержать победу. Я не мог поверить, что мы пропустили. Я сидел на скамейке и был очень зол – крушил все, что у меня было под ногами: бутылочку, лестницу. Мы контролировали игру, неплохо атаковали, контратаковали, а у "Спартака" моментов не было, – цитирует Мухина "Чемпионат".
8 октября в рамках предыдущего тура чемпионата России ЦСКА упустил победу над "Спартаком" в выездном матче. "Армейцы" лидировали 2:1 благодаря дублю сербского защитника Милана Гайича, однако пропустили гол на 96-й минуте от парагвайского полузащитника "красно-белых" Хесуса Медины, который минувшим летом перешел в "Спартак" из ЦСКА. После 11 сыгранных туров оба клуба набрали одинаковое количество очков (по 17) и делят места с 5-го по 9-е в таблице РПЛ.
Хавбек ЦСКА Мухин – об упущенной победе в дерби: у "Спартака" моментов не было
Полузащитник ЦСКА и сборной России Максим Мухин вспомнил эмоции после упущенной победы над "Спартаком" (2:2) в московском дерби в рамках 11-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"