"Если говорить об игроке-открытии старта сезона РПЛ, то, наверное, это Салтыков. Тут я подразумеваю, что футболист, не очень много имевший игровой практики или совсем не игравший, в этом сезоне раскрылся", — передает слова Осинькина Sport 24.
В текущем сезоне Салтыков отыграл за "Крылья Советов" 14 матчей во всех турнирах. В них нападающий забил 4 мяча и отдал 3 голевые передачи.
"Крылья Советов" находятся на втором месте в РПЛ. У самарцев 21 очко в 11 турах чемпионата. Следующий матч "Крылья" сыграют в гостях у "Зенита" 22 октября.
Осинькин: Салтыков - это игрок-открытие старта РПЛ
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин поделился своим об игроке самарцев Никите Салтыкове.
Фото: "Чемпионат"