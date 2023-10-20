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Осинькин: Салтыков - это игрок-открытие старта РПЛ

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Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин поделился своим об игроке самарцев Никите Салтыкове.
Фото: "Чемпионат"
"Если говорить об игроке-открытии старта сезона РПЛ, то, наверное, это Салтыков. Тут я подразумеваю, что футболист, не очень много имевший игровой практики или совсем не игравший, в этом сезоне раскрылся", — передает слова Осинькина Sport 24.

В текущем сезоне Салтыков отыграл за "Крылья Советов" 14 матчей во всех турнирах. В них нападающий забил 4 мяча и отдал 3 голевые передачи.

"Крылья Советов" находятся на втором месте в РПЛ. У самарцев 21 очко в 11 турах чемпионата. Следующий матч "Крылья" сыграют в гостях у "Зенита" 22 октября.


Крылья Советов Осинькин Салтыков
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