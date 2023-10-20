"Уже давно было доказано: совмещение постов вредит и сборной России, и клубу! Это было доказано давно, вот и результат", — передает слова Талалаева "РБ Спорт".
Карпин тренирует сборную России с 2021 года. Специалист подвергался критике за то, что он совмещает эту должность с постом в "Ростове".
Последний матч сборная России сыграла вничью. Подопечные Карпина встречались с Кенией. Игра завершилась со счетом 2:2.
"Ростов" Карпина находится на 14 месте в РПЛ. Клуб набрал 10 очков в 11 матчах.
Талалаев: давно доказано, что совмещение постов вредит и сборной России, и клубу!
Главный тренер подмосковных "Химок" Андрей Талалаев раскритиковал Валерия Карпина за совмещение поста главного тренера в сборной России и "Ростове".
Фото: РФС