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Талалаев: давно доказано, что совмещение постов вредит и сборной России, и клубу!

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Главный тренер подмосковных "Химок" Андрей Талалаев раскритиковал Валерия Карпина за совмещение поста главного тренера в сборной России и "Ростове".
Фото: РФС
"Уже давно было доказано: совмещение постов вредит и сборной России, и клубу! Это было доказано давно, вот и результат", — передает слова Талалаева "РБ Спорт".

Карпин тренирует сборную России с 2021 года. Специалист подвергался критике за то, что он совмещает эту должность с постом в "Ростове".

Последний матч сборная России сыграла вничью. Подопечные Карпина встречались с Кенией. Игра завершилась со счетом 2:2.

"Ростов" Карпина находится на 14 месте в РПЛ. Клуб набрал 10 очков в 11 матчах.


Ростов Талалаев Химки Карпин Сборная России
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