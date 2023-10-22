Основное время встречи завершилось вничью - 1:1. "Титан" под руководством Шамиля Курбанова ушел от поражения благодаря голу на 91-й минуте. В серии буллиталити футболисты этой команды оказались точнее соперников из "Броук Бойз".
Напомним, что победитель Медиалиги прошлого сезона 2DROTS в марте нанес поражение в товарищеском матче московскому ЦСКА, который впоследствии стал обладателем Кубка России и завоевал серебряные медали РПЛ.
"Титан" победил "Броук Бойз" и впервые в истории стал победителем Медиалиги
"Титан" в серии пенальти одержал победу над "Броук Бойз" в финальном матче и впервые в истории команды стал чемпионом Медиалиги.
Фото: МФЛ