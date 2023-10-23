– "Зенит" – лучшая команда России. Дома они всегда пытаются играть с преимуществом. Что касается серии поражений, мы всех приучили, что всегда побеждаем, но делать это постоянно не можем. Ничего страшного. У всех команд бывают взлеты и падения. Да, проиграли, обидно, но ничего, – цитирует Ежова "Чемпионат".
22 октября санкт-петербургский "Зенит" одержал победу над самарскими "Крыльями Советов" в домашнем матче 12-го тура чемпионата России и поднялся на 2-е место в таблице РПЛ, сократив отставание от лидирующего "Краснодара" до 5 очков за 18 туров до завершения сезона-2023/24.
Дубль в составе "сине-бело-голубых" оформил бразильский легионер Вендел. Автором третьего гола хозяев стал полузащитник национальной сборной Андрей Мостовой, который недавно вернулся в строй после травмы. Перед самым финальным свистком полузащитник "Крыльев Советов" Роман Ежов размочил счет. Самарский клуб потерпел третье поражение подряд в РПЛ и с 21 очком опустился на 3-ю строчку в таблице РПЛ.
Ежов – о трех поражениях "Крыльев" подряд: у всех команд бывают взлеты и падения
Полузащитник "Крыльев Советов" Роман Ежов после проигрыша "Зениту" (1:3) в выездной игре 12-го тура РПЛ объяснил трехматчевую серию поражений волжан в чемпионате России.
Фото: ФК "Крылья Советов"