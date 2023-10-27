"Эту историю с паспортами надо заканчивать. Малком получил российский паспорт, и где он теперь? Уехал в Саудовскую Аравию. Ну что, если он попал в страну дураков. Это называется: подарили человеку чековую книжку. Малкому от паспорта польза есть, а нам-то какая? Его что, за сборную России позовут играть", — передает слова Овчинникова "РБ Спорт".
Малком и Клаудиньо получили российские паспорта 24 февраля 2023 года. Владимир Путин подписал указ о предоставлении гражданства РФ перечню из 38 лиц. В этот список вошли бразильские футболисты.
За сборную России выступал ряд натурализованных футболистов.
Уроженец Бразилии Марио Фернандес сыграл за национальную команду России 33 матча. В том числе защитник принимал участие в играх домашнего Чемпионата мира 2018 года.
Голкипер Маринато Гильермо, который родился в Бразилии сыграл за Россию 19 матчей. Футболист был заявке сборной на Евро 2016 года во Франции.
Экс-нападающий "Спартака" и "Краснодара" Ари сыграл за сборную России 2 матча, хотя сам родился в той же Бразилии.
Овчинников: пора заканчивать выдавать российские паспорта иностранцам
Экс-наставник нижегородского "Локомотива" Валерий Овчинников заявил, что нужно заканчивать давать российские паспорта иностранным футболистам.
Фото: ФК "Зенит"