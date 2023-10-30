"К сожалению, у меня сложилось такое впечатление, что Абаскаль — человек, далекий от футбола. Сужу так по его решениям по составу, по тактическим нюансам, по его высказываниям на пресс-конференциях. В таком клубе, как "Спартак", должен работать тренер с определенным багажом знаний, с довольно большим опытом, с харизмой и авторитетом", — сказал Газзаев.
Гильермо Абаскаль стал главным тренером московской команды летом 2022 года, заняв вакантное место после ухода Паоло Ваноли. В первом сезоне под руководством испанского специалиста "Спартак" занял в чемпионате России третье место. В нынешнем сезоне "Спартак" идёт шестым, проиграв пять матчей из 13 в РПЛ. Отметим, что за весь прошлый сезон чемпионата России у "Спартака" было шесть поражений.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Газзаев: Абаскаль — человек, далекий от футбола
Бывший российский и советский тренер Валерий Газзаев высказался о главном тренере "Спартака" Гильермо Абаскале.
Фото: Владимир Трефилов/РИА «Новости»