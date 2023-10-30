"Конечно, мы бы хотели провести еще один товарищеский матч со сборной России. Это возможно в будущем, но пока мы не обсуждали это с коллегами из РФС", — сказал Эль-Аттар.
Ранее сборная России не старше 23 лет провела два матча с Олимпийской сборной Египта. Одна встреча закончилась ничьёй — 1:1, а вторая завершилась победой египтян со счётом 2:1.
Источник: "Спорт-Экспресс".
В Египте заявили о желании провести еще один матч со сборной России
Генеральный секретарь Египетской футбольной ассоциации Валид Эль-Аттар заявил, что его сборная не против провести ещё один товарищеский матч против сборной России.
Фото: "Чемпионат"