– Черчесов, безусловно, мудреет. Не хочу сказать, что стареет. Он в тренде, держит удар, чувствует конъюнктуру. Таким людям, как Черчесов, не нужно интервью, где ему говорят: "Станислав Саламович, вы великий, ой, нет, вы не поняли, вы прям великий". Что очень любит моя закадычная подруга Елена Валерьевна Вяльбе.
Черчесову интересны пикировки. Поэтому он и приходит ко мне, мы с ним переписываемся. Он в этих интервью нуждается, ему нужны эти вызовы в прямом эфире. Да и я нуждаюсь, мы сегодня с ним прямо с щенячьим восторгом обменивались колкостями, – цитирует Губерниева "Матч ТВ".
Станислав Черчесов был главным тренером национальной команды России, которую вывел в четвертьфинал домашнего чемпионата мира-2018. В 1/8 финала россияне сенсационно выбили с мундиаля Испанию в серии пенальти, а в 1/4 финала уступили в серии 11-метровых ударов сборной Хорватии.
Последним местом работы 60-летнего специалиста был венгерский клуб "Ференцварош", который он дважды приводил к победам в чемпионате страны. Минувшим летом Черчесов был уволен из будапештской команды после ее вылета из квалификации Лиги чемпионов от фарерского "Клаксвика". Вместе с ним тренерский штаб "фради" покинул Мирослав Ромащенко, который вскоре возглавил грозненский "Ахмат".
Губерниев: мы сегодня с Черчесовым прямо с щенячьим восторгом обменивались колкостями
Комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев поделился мыслями после интервью с экс-главным тренером сборной России и "Ференцвароша" Станислава Черчесова.
Фото: "Матч ТВ"