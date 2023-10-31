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Защитник "Балтики" Радмановац: Гайич - лучший сербский игрок в РПЛ

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Футболист Калининградской "Балтики" Никола Радмановац рассказал, кого считает лучшим сербским игроком в РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА
"Назову Милана Гайича. У него отличная форма, забил два гола "Спартаку", регулярно раздаёт голевые передачи. Милан сейчас прекрасен", — передает слова Радмановаца Metaratings.ru.

Всего в российских клубах играют 13 сербских игроков.

В сезоне 2023/2024 Гайич сыграл 17 матчей. В них сербский защитник сумел забить 5 мячей и отдать 2 голевые передачи.

ЦСКА Гайича находится на пятом месте. У красно-синих 21 очко в 13 играх РПЛ.


Балтика Гайич ЦСКА
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