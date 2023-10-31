"Назову Милана Гайича. У него отличная форма, забил два гола "Спартаку", регулярно раздаёт голевые передачи. Милан сейчас прекрасен", — передает слова Радмановаца Metaratings.ru.
Всего в российских клубах играют 13 сербских игроков.
В сезоне 2023/2024 Гайич сыграл 17 матчей. В них сербский защитник сумел забить 5 мячей и отдать 2 голевые передачи.
ЦСКА Гайича находится на пятом месте. У красно-синих 21 очко в 13 играх РПЛ.
Защитник "Балтики" Радмановац: Гайич - лучший сербский игрок в РПЛ
Футболист Калининградской "Балтики" Никола Радмановац рассказал, кого считает лучшим сербским игроком в РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА