"Краснодар" не заслуживал поражения в матче с ЦСКА, они были лучше, чем команда Федотова. "Краснодар" точно не потерял шансы на чемпионство. Они еще поборются за первое место. Никакого кризиса и спада у них нет, — передает слова Колоскова "РБ Спорт".
29 октября "Краснодар" и ЦСКА играли в рамках 12-го тура РПЛ. Армейцы нанесли первое поражение для "быков" в этом сезоне. Матч закончился со счетом 1:0. Единственный гол в игре оформил Федор Чалов.
Сейчас у "Краснодара" 28 очков в 13 играх. Черно-зеленые идут на первом месте в РПЛ. Ближайшим преследователем является "Зенит". Петербуржцы набрали 26 очков в 13 матчах.
5 ноября "Краснодар" сыграет против "Крыльев Советов". Встреча пройдет в Краснодаре в 14:00.
Колосков: никакого кризиса у "Краснодара" нет
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что у "Краснодара" нет кризиса.
Фото: РФС