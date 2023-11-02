- Не то чтобы "Краснодар" меня удивил. Мы с ними играли на предсезонных сборах. Это единственная команда, которая не смогла нас обыграть. Мы сыграли 2:2 с ними. Поэтому мы их здорово подготовили. На этом фоне они пока идут хорошо. Согласен ли, что футбол команды изменился? То, что в "Краснодаре" играет много легионеров, а не своих воспитанников - конечно. Вот мы и видим результат. Я думаю, что руководители сняли розовые очки. Поняли, что 11 воспитанниками выигрывать чемпионство в России в принципе невозможно, - передает слова Зырянова "Чемпионат".
"Краснодар" возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги, набрав 28 очков в 13 сыгранных матчах. Гандикап "быков" перед идущим на втором месте "Зенитом" составляет два очка, перед замыкающими тройку лучших "Крыльями Советов" - шесть очков. С января 2023 года черно-зеленых возглавляет сербский главный тренер Владимир Ивич, в их заявке присутствует максимально допустимое действующим лимитом количество игроков-иностранцев - 13.
Ранее в 2023 году "Краснодар" под руководством Ивича дошел до Суперфинала Кубка России, где уступил московскому ЦСКА в серии послематчевых пенальти (1:1, пен. 5:6).
Зырянов: мы здорово подготовили "Краснодар". Их руководители сняли розовые очки
Главный тренер новороссийского "Черноморца" Константин Зырянов прокомментировал выступление "Краснодара" в текущем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"