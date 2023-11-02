– Хорошо, что спаслись и выиграли на последней минуте. Персонально рад за Гладышева, который вышел и в самый опасный момент подарил команде победу. Нам надо выигрывать каждый матч и в каждом турнире подниматься выше и выше, – цитирует Гафина "Матч ТВ".
2 ноября московское "Динамо" вырвало победу в домашнем матче 6-го тура группы D Пути РПЛ Кубка России над "Пари НН" и сместило "Краснодар" со второй строчки в таблице. Игра на стадионе "ВТБ Арена" в Москве завершилась со счетом 2:1 (1:1) пользу "бело-голубых". Автором победного гола на 93-й минуте стал форвард Ярослав Гладышев.
Благодаря победе в основное время команда Марцела Лички набрала 11 очков и сместила "Краснодар" со 2-го места в таблице группы D, выйдя в плей-офф Пути РПЛ Кубка России. "Краснодар" с 11 очками уступил "Динамо" по дополнительным показателям и продолжит борьбу за трофей в нижней сетке Пути регионов.
Член совдира "Динамо" Гафин: хорошо, что спаслись и выиграли на последней минуте. Персонально рад за Гладышева
Член совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин поделился радостью за 20-летнего нападающего "бело-голубых" Ярослава Гладышева, ставшего автором победного гола на 93-й минуте в домашнем матче Кубка России с "Пари НН" (2:1).