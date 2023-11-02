– Очень тяжелый матч. Мяч не шел в ворота, но на последних секундах залетел. Мне надо продолжать работать над реализацией и тренироваться. Сегодня тоже много чего не получилось. Нам хотелось занять второе место и не идти в Путь регионов. Завтра посмотрим, с кем будем играть, – цитирует Тюкавина "Матч ТВ".
2 ноября московское "Динамо" вырвало победу в домашнем матче 6-го тура группы D Пути РПЛ Кубка России над "Пари НН" и сместило "Краснодар" со второй строчки в таблице. Игра на стадионе "ВТБ Арена" в Москве завершилась со счетом 2:1 (1:1) пользу "бело-голубых". Автором победного гола на 93-й минуте стал форвард Ярослав Гладышев.
Благодаря победе в основное время команда Марцела Лички набрала 11 очков и сместила "Краснодар" со 2-го места в таблице группы D, выйдя в плей-офф Пути РПЛ Кубка России. "Краснодар" с 11 очками уступил "Динамо" по дополнительным показателям и продолжит борьбу за трофей в нижней сетке Пути регионов.
Тюкавин – о волевой победе над "Пари НН": очень тяжелый матч, мяч не шел в ворота
Нападающий "Динамо" Константин Тюкавин поделился впечатлениями от домашней победы над "Пари НН" (2:1) в матче 6-го тура группы D Пути РПЛ Кубка России.
Фото: ФК "Динамо"